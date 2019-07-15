أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يلتقي المبعوث الأمريكي

03:47 م الإثنين 15 يوليو 2019
رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يلتقي المبعوث الأمريكي

رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد ال

الخرطوم - (د ب أ):

التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم الاثنين المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث.

وتناول اللقاء تطورات عملية المباحثات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والرامية إلى التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

ونقل بيان، نُشر على الصفحة الرسمية للمجلس العسكري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن المبعوث الأمريكي القول إن اللقاء كان جيدا ومثمرا، وعبر عن تفاؤله "بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل".

وكشف المبعوث الأمريكي عن أنه بصدد التحدث مع جميع الأطراف في هذا الشأن.

وأوضح أن "الولايات المتحدة مهتمة وملتزمة بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية وأنها تريد أن ترى السودان وقد تجاوز المرحلة الحالية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستعمل مع شركاء السودان الدوليين الآخرين للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقا في هذا الشأن، حتى يتسنى دعمهم من المجتمع الدولي".

عبد الفتاح البرهان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان المبعوث الأمريكي دونالد بوث
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان