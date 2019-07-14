الدفاع الروسية تؤكد وصول المزيد من معدات "إس 400" إلى تركيا

موسكو - (د ب أ):

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد وصول المزيد من معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الجوية إلى تركيا، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية إنه "في 14 يوليو، أرسلت وزارة الدفاع الروسية طائرات تحمل أجزاء من منظومة "إس-400 الدفاعية إلى تركيا، كجزء من تنفيذ روسيا تعهداتها وفق العقد المبرم".

وأكدت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية في وقت سابق وصول الطائرات الخامسة والسادسة والسابعة المحملة بمعدات منظومة "إس.400" إلى قاعدة "مرتد" الجوية في العاصمة التركية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.