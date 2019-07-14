  • عاجل:النتيجة بعد قليل.. الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 49%

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس ريهام سعيد

    الدفاع الروسية تؤكد وصول المزيد من معدات "إس 400" إلى تركيا

    03:04 م الأحد 14 يوليه 2019
    الدفاع الروسية تؤكد وصول المزيد من معدات "إس 400" إلى تركيا

    وزارة الدفاع الروسية

    موسكو - (د ب أ):

    أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد وصول المزيد من معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الجوية إلى تركيا، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.

    وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية إنه "في 14 يوليو، أرسلت وزارة الدفاع الروسية طائرات تحمل أجزاء من منظومة "إس-400 الدفاعية إلى تركيا، كجزء من تنفيذ روسيا تعهداتها وفق العقد المبرم".

    وأكدت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية في وقت سابق وصول الطائرات الخامسة والسادسة والسابعة المحملة بمعدات منظومة "إس.400" إلى قاعدة "مرتد" الجوية في العاصمة التركية.

    وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

    وزارة الدفاع الروسية موسكو إس 400 تركيا

    الخبر التالى:

    "قطرات دم وعظام".. كيف يرصد الطب الشرعي جرائم داعش ضد الأيزيديين؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان