أبرز التصريحات في 24 ساعة: هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري السوداني والحرية والتغيير

القاهرة – مصراوي:

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إن هناك شراكة حقيقية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير.