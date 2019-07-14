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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري السوداني والحرية والتغيير

    02:00 ص الأحد 14 يوليه 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري السوداني والحرية والتغيير

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    القاهرة – مصراوي:

    قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إن هناك شراكة حقيقية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير.

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