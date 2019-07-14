أبرز التصريحات في 24 ساعة: هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري السوداني والحرية والتغيير
القاهرة – مصراوي:
قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إن هناك شراكة حقيقية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير.
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