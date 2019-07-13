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    الوسيط الإثيوبي: تأجيل اجتماع "العسكري السوداني" والحرية والتغيير للأحد

    09:23 م السبت 13 يوليو 2019
    الوسيط الإثيوبي: تأجيل اجتماع "العسكري السوداني" والحرية والتغيير للأحد

    المجلس العسكري السوداني

    القاهرة – مصراوي:
    أعلن الوسيط الأثيوبي الإفريقي في السودان، أنه جرى تأجيل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي بوفد الحرية والتغيير إلى يوم الأحد.
    وأوضح الوسيط الإثيوبي الإفريقي، في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن التأجيل جاء بطلب من وفد الحرية والتغيير لإجراء مزيد من المشاورات.
    وكان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان نفى صحة ما تردد بشأن تأجيل جلسة اليوم السبت مع قوى إعلان الحرية والتغيير لحسم وثيقة الإعلان الدستوري لإجراء مزيد من التشاور.
    وأكد المجلس، طبقا لقناة السودانية الرسمية في خبر عاجل، أن اللقاء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الخرطوم.

    الوسيط الاثيوبي السودان المجلس السوداني

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