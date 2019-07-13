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    الحشد الشعبي العراقي يقصف أكبر معقل لداعش في تلال حمرين

    07:48 م السبت 13 يوليو 2019
    الحشد الشعبي العراقي يقصف أكبر معقل لداعش في تلال حمرين

    الحشد الشعبي العراقي

    الموصل(العراق) - (د ب أ):

    أعلن آمر اللواء 24 في الحشد الشعبي زياد خليفة التميمي، اليوم السبت،أن قوات الحشد الشعبي تمكنت من قصف أكبر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة تلال حمرين بمحافظة ديالى.

    وأضاف التميمي أن "المعقل عبارة عن مضافة لتنظيم داعش تضم سكنهم ودراجاتهم النارية، فضلا عن استخدامها مقبرة لعناصر داعش الذين يتوفون".

    على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم مقتل أربعة من عناصرتنظيم داعش من قبل طيران التحالف الدولي غربي الموصل/400كيلومتر شمال بغداد/.

    وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان لها أنه "تم قتل أربعة إرهابيين من عناصر عصابات داعش الإرهابية بضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي جنوبي قرية المنايف/120 كيلومترا غرب الموصل/".

    ومازالت مناطق عديدة من محافظتي نينوى وصلاح الدين خاصة القريبة من الحدود السورية غربي البلاد تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش النائمة فيما تضم سلسلة تلال حمرين الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى حواضن لعناصر تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في معظم مناطق البلاد.

    الحشد الشعبي العراقي العراق زياد خليفة التميمي تنظيم داعش الإرهاب محافظة ديالى

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