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    بريطانيا تعلن تسليم الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق بعد ضمانات

    06:57 م السبت 13 يوليو 2019
    بريطانيا تعلن تسليم الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق بعد ضمانات

    وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت

    القاهرة – مصراوي:

    قال وزير خارجية بريطانيا، جيرمي هانت، إن بلاده ستسلم ناقلة النفط الإيراني المحتجزة منذ أيام في جبل طارق، بتهمة تخطي العقوبات الدولية وتهريب النفط لسوريا، بعد الحصول على ضمانات إيرانية بعدم توجهها لدمشق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

    وكانت البحرية البريطانية احتجزت السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أنها كانت تحمل شحنة نفط إلى سوريا، خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

    واستدعت إيران بعدها السفير البريطاني للاحتجاج على ما وصفته بأنه "نوع من القرصنة".

    احتجاز سفينة إيران جيرمي هانت بريطانيا

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