حميدتي: هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري السوداني والحرية والتغيير

القاهرة – مصراوي:

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إن هناك شراكة حقيقية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير.

وأكد في تصريحات نقلتها فضائية العربية، اليوم السبت، أن هدف المجلس العسكري الانتقالي الوحيد هو الوصول بالسودان إلى بر الأمان، داعيًا إلى التكاتف ونبذ الفرقة.

اعتبرت قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق يشكل مرحلة فاصلة نحو الانتقال إلى الديمقراطية، مؤكدة مجددا أنها ستعمل مع الجميع لضمان تنفيذ الاتفاق.

وأشار القيادي في قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إلى أن هذا الاتفاق "يعد بداية لمرحلة فاصلة يحتاجها الشعب السوداني للانتقال من الفترة التي حصلت فيها الكثير من المظالم إلى مرحلة تمهد للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".