شرطة جبل طارق تفرج عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

لندن – (أ ش أ):

أعلنت شرطة جبل طارق، في بيان رسمي، الإفراج عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة "جريس 1" بكفالة مالية دون توجيه اتهامات للطاقم.

وأضاف البيان - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" اليوم السبت - أن الإفراج عن طاقم "جريس 1" المكون من أربع أفراد جاء بعد يومين من اعتقالهم، مشيرة إلى أنهم حصلوا على كفالة مشروطة وأن التحقيقات لا تزال مستمرة مع احتجاز الناقلة النفطية.

يذكر أن مشاة البحرية الملكية البريطانية احتجزت ناقلة النفط "جريس 1"، الأسبوع الماضي، قبالة إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا للاشتباه في نقلها نفط إلى سوريا؛ وهو ما اعتبرته تحديًا للعقوبات الأوروبية.