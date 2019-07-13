أكثر الكلمات إنتشاراً

خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد عزت أبو عوف

شرطة جبل طارق تفرج عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

10:12 ص السبت 13 يوليو 2019
شرطة جبل طارق تفرج عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

ناقلة نفط - ارشيفية

لندن – (أ ش أ):

أعلنت شرطة جبل طارق، في بيان رسمي، الإفراج عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة "جريس 1" بكفالة مالية دون توجيه اتهامات للطاقم.

وأضاف البيان - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" اليوم السبت - أن الإفراج عن طاقم "جريس 1" المكون من أربع أفراد جاء بعد يومين من اعتقالهم، مشيرة إلى أنهم حصلوا على كفالة مشروطة وأن التحقيقات لا تزال مستمرة مع احتجاز الناقلة النفطية.

يذكر أن مشاة البحرية الملكية البريطانية احتجزت ناقلة النفط "جريس 1"، الأسبوع الماضي، قبالة إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا للاشتباه في نقلها نفط إلى سوريا؛ وهو ما اعتبرته تحديًا للعقوبات الأوروبية.

هذا المحتوى من

شرطة جبل طارق طاقم ناقلة النفط الإيرانية كفالة مالية الناقلة جريس 1

الخبر التالى:

نجل الرئيس البرازيلي يدافع عن احتمال تعيينه سفيرا بواشنطن
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان