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    بريطانيا تحقق في تسريب مراسلات سرية للسفير في واشنطن

    11:38 م الجمعة 12 يوليو 2019
    بريطانيا تحقق في تسريب مراسلات سرية للسفير في واشنطن

    كيم داروك

    لندن - (أ ش أ):

    فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في تسريب مراسلات سرية أدت لاستقالة السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك.

    وقالت شرطة العاصمة لندن - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية اليوم الجمعة، إن إدارة مكافحة الإرهاب، المعنية بالتحقيق في مزاعم المخالفة الجنائية لقانون الأسرار الرسمية على مستوى البلاد، تقود التحقيق في تسريب الوثائق.

    وقال نيل باسو مساعد قائد الشرطة في بيان "بالنظر إلى التبعات التي حدثت على نطاق واسع لهذا التسريب أقول إن ذلك ألحق ضررا بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة وسيكون هناك مصلحة عامة واضحة في تقديم الشخص أو الأشخاص المسؤولين للعدالة".

    وأضاف "أقول للشخص أو الأشخاص الذين فعلوا ذلك إن تأثير ما حدث واضح. أنتم مسؤولون عن تحويل اهتمام محققين بعيدا عن مهمتهم الأساسية. يمكنكم وقف ذلك الآن وتسليم أنفسكم في أقرب فرصة وشرح موقفكم ومواجهة العواقب".

    كما وجه باسو تحذيرا للصحفيين ووسائل الإعلام والناشرين بأنهم قد يقعون تحت طائلة القانون إذا نشروا مزيدا من التفاصيل من تلك المراسلات المسربة.

    واستقال السفير البريطاني الأربعاء بعد انتقادات لاذعة على مدى أيام من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه فيها بأنه "غبي جدا" و"سخيف" بعد نشر صحيفة لمراسلات سرية وصف فيها السفير إدارة ترامب بأنها "تفتقر للكفاءة".

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    كيم داروك ريطانيا اشنطن لولايات المتحدة راسلات سرية

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