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    سياسي محلي في النمسا يطلق النار عشوائيا من شرفة منزله

    10:47 م الجمعة 12 يوليه 2019
    سياسي محلي في النمسا يطلق النار عشوائيا من شرفة منزله

    اطلاق نار

    برجهايم (النمسا) - (د ب أ):

    أطلق رجل نمساوي في السابعة والخمسين من العمر النار عشوائيا من شرفة منزله ببلدة برجهايم مساء اليوم الجمعة.

    وقالت وكالة الأنباء النمساوية (ا ب ا) مساء اليوم الجمعة إن الرجل سياسي محلي ينتمي لحزب الحرية النمساوي.

    وقالت رئيسة الحزب مارلينه زفاتيسك للوكالة إن الرجل لم يثر أي نوع من الريبة من قبل، مضيفة القول: "كما أننا لم نعلم أنه يمتلك أسلحة على الإطلاق".

    ولم يصب أحد إثر الحادث.

    وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا عند الحادية عشرة بإطلاق نار في منطقة برجهايم.

    ألقت الشرطة القبض على الرجل مستعينة بوحدة "كوبرا" الخاصة، وعثرت على عدة أسلحة في مسكنه.

    ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن دوائر من الحزب أن الرجل كان غاضبا لفصل وزير الداخلية السابق هربرت كيكل وهو من الحزب التابع له، وفصل أحد الكهنة ما دفعه إلى إطلاق النار حوله.

    وتفيد هذه المعلومات أن الرجل تصور أنه يطلق النار على صورة لرئيس الوزراء السابق والمستشار السابق للنمسا زباستيان كورتس.

    ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الشرطة عن عضوية الرجل بحزب الحرية النمساوي ولا عن دافع الرجل من إطلاق النار.

    اطلاق نار النمسا برجهايم حزب الحرية النمساوي مارلينه زفاتيسك

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