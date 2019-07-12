عمليات ديالى العراقية: تدمير 6 مخازن نتائج عملية حمرين العسكرية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت قيادة عمليات ديالى العراقية، اليوم الجمعة، نتائج عملية حمرين العسكرية ضد عناصر "داعش" الإرهابي.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"- أن عملية حمرين أسفرت عن تدمير 6 مخازن و3 عبوات والاستيلاء على 18 أخرى، وتدمير والاستيلاء على 7 أحزمة ناسفة و6 دراجات مفخخة.

وأطلقت القوات الأمنية والحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق حمرين شمال شرقي المحافظة.