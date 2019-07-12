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    عمليات ديالى العراقية: تدمير 6 مخازن نتائج عملية حمرين العسكرية

    07:00 م الجمعة 12 يوليو 2019
    عمليات ديالى العراقية: تدمير 6 مخازن نتائج عملية حمرين العسكرية

    القوات العراقية - أرشيفية

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلنت قيادة عمليات ديالى العراقية، اليوم الجمعة، نتائج عملية حمرين العسكرية ضد عناصر "داعش" الإرهابي.

    وذكرت القيادة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"- أن عملية حمرين أسفرت عن تدمير 6 مخازن و3 عبوات والاستيلاء على 18 أخرى، وتدمير والاستيلاء على 7 أحزمة ناسفة و6 دراجات مفخخة.

    وأطلقت القوات الأمنية والحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق حمرين شمال شرقي المحافظة.

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    العراق القوات العراقية عملية عسكرية حمرين تنظيم داعش

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