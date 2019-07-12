تركيا: بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة

اسطنبول- (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع في تركيا اليوم الجمعة إن روسيا بدأت شحن المجموعة الأولى من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة "إس-400" إلى مطار عسكري في العاصمة التركية أنقرة.

ويأتي الإعلان التركي في الوقت الذي تصاعد فيه الخلاف بين أنقرة وواشنطن على خلفية شراء تركيا للمنظومة الروسية وإيقاف الولايات المتحدة برنامج تدريب الطيارين الأتراك على طائرة "إف-35" وتعليق عملية تسليم أربع طائرات من هذا الطراز لتركيا رغم تسديد ثمنها.