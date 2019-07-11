سلطات جبل طارق تعتقل قبطان ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"

لندن - (أ ش أ)

أفادت تقارير إعلامية بأن سلطات جبل طارق اعتقلت قبطان ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "جريس 1" التي تم احتجازها قبالة سواحل البلاد أوائل الشهر الجاري، وذلك بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وذكرت شرطة جبل طارق في بيان اليوم الخميس، أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن خرق ناقلة النفط الإيرانية عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا.

يشار إلى أن السلطات القضائية في جبل طارق - وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار - قد أعلنت الجمعة، تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، التي تم احتجازها، /الخميس/، 14 يومًا.