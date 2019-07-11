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    ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في باكستان إلى 94 قتيلا ومصابا

    02:50 م الخميس 11 يوليه 2019
    ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في باكستان إلى 94 قتيلا ومصابا

    تصادم قطارين في باكستان

    إسلام اباد – (أ ش أ):

    أعلن مسؤولون باكستانيون، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين بإقليم البنجاب إلى 16 قتيلا و78 مصابا .

    وقال مسؤول بالحكومة الإقليمية، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات فيما أفادت السلطات أن الجيش الباكستاني يشارك في عمليات الإنقاذ، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية .

    وكان قطار ركاب اصطدم بقطار آخر للشحن أثناء وقوفه داخل محطة قطار في مدينة "رحيم يار خان".

    تصادم قطارين باكستان إسلام اباد إقليم البنجاب

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