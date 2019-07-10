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    الحريري: هناك سياسيون في لبنان يعيشون على خصومة الحرب الأهلية

    08:04 م الأربعاء 10 يوليو 2019
    الحريري: هناك سياسيون في لبنان يعيشون على خصومة الحرب الأهلية

    رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

    بيروت - (أ ش أ)

    قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إنه لا يزال حتى الآن هناك سياسيون في لبنان، يعيشون على الخصومة القديمة التي وقعت بسبب الحرب الأهلية في البلاد ودمرتها، وانتهت بأن اجتمع الجميع على طاولة واحدة لحل النزاع.

    جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري، مساء اليوم، خلال حفل افتتاح مبادرة اجتماعية لإحدى الجمعيات الأهلية بدعم من السفارة البريطانية في لبنان، لتوفير فرص عمل للشباب المهمش في مدينة طرابلس (شمالي البلاد).

    وأكد الحريري أن المشكلة إبان الحرب الأهلية اللبنانية، لم تكن في المناطق المتقاتلة فيما بينها، إذ إنه ليس هناك من فرق بين منطقة وأخرى في لبنان، وإنما كانت مشكلة في السياسة "وفي عقليات متحجرة وقديمة وقائمة على كراهيات يجب أن ننتهي منها". على حد قوله.

    وأضاف: "ربما انتهت الحروب في مكان ما، لكن لا بد من أن نجعل الشباب والشابات يتواصلون مع بعضهم البعض ويتعارفون ويتحادثون ويعرفون أن لبنان بلد متنوع، وأن ينفتحون لمعرفة الحقيقة أنه لا فرق بينكم سوى أن كل شخص منكم كان يعيش في منطقة ولا يعرف الآخر".

    وأنهى اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني) الذي أُبرم بوساطة من المملكة العربية السعودية أواخر عام 1989 ، الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت ما بين 1975 وحتى 1990 ، حيث توافق السياسيون والأطراف المتصارعة على إنهاء الحرب، وإعادة رسم نظام الحكم السياسي اللبناني، وحل جميع الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الدولة.

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    سعد الحريري الحكومة اللبنانية الحرب الأهلية لبنان

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