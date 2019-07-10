رئيس الوزراء اليوناني الجديد في أول اجتماع لحكومته:"نحن مستعدون"

أثينا - (د ب أ):

عقدت الحكومة اليونانية الجديدة أول اجتماع لها اليوم الأربعاء حيث أعلن رئيس الوزراء الجديد كرياكوس ميتسوتاكيس، عن خطط إصلاحات واسعة النطاق.

وقال ميتسوتاكيس أمام أعضاء مجلس الوزراء بعد يوم من أداء اليمين الدستورية وبعد ثلاثة أيام من تحقيق حزبه "الديمقراطية الجديدة" الفوز في الانتخابات البرلمانية: "نحن نظهر أننا مستعدون، لقد بدأنا العمل بالفعل".

ونقل التلفزيون الرسمي "ايه ار تي" الجلسة على الهواء مباشرة.

وأعلن رئيس الوزراء عن خطط لتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق تشمل رقمنة أجهزة الدولة وخفض الضرائب لدفع عجلة الاقتصاد.

وتلقى أعضاء مجلس الوزراء وعددهم 18 وزيرا قائمة بما يتعين عليهم انجازه بحلول كانون أول ديسمبر ولكن لم تتوفر تفاصيل بشأن البنود المدرجة على القائمة.

يذكر أن اليونان لا تزال تحاول الخروج من براثن أزمة مالية طاحنة أجبرتها على الحصول على ثلاث حزم إنقاذ مالي دولية منذ 2010، وآخرها انتهى أمدها قبل عشرة أشهر.

وقال ميتسوتاكيس إنه يريد أن تجذب الإصلاحات استثمارات وتزيد النمو الاقتصادي والتوظيف، لتحسن في النهاية جودة الحياة التي تدهورت خلال العقد الذي شهد الأزمة.

وبحسب خطة رئيس الوزراء، يجب أن تقنع الإصلاحات الدائنين بقبول شروط أقل شدة لسداد الديون.

وقال إن في الوقت الحاضر يهدد هامش الاحتياطي الواسع في الميزانية الذي يطلبه الدائنون كضمان - المحدد بـ 5ر3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي- الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

خفضت الحكومة السابقة برئاسة اليساري ليكسيس تسيبراس الفائض المستهدف الأساسي لفترة 2020 – 2022 إلى 5ر2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، متحدية هذا الشرط في اتفاقية الإنقاذ المالي ، ولكن تعهدت بالوفاء بالتزامات السداد.