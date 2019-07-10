  • عاجل:حريق كنيسة الأنبا بولا (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    مقتل 15 من عناصر حزب العمال الكردستاني في قصف تركي شمال العراق

    08:41 ص الأربعاء 10 يوليه 2019
    مقتل 15 من عناصر حزب العمال الكردستاني في قصف تركي شمال العراق

    مقاتلات تركية

    أنقرة - (أ ش أ):

    أعلنت وسائل إعلام تركية أن 15 عنصرا ينتمون لحزب العمال الكردستاني قتلوا في قصف لمقاتلات تركية على مواقع للحزب شمال العراق.

    ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الأربعاء دون المزيد من التفاصيل.

    وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الثلاثاء، عن مقتل اثنين من جنودها وإصابة ثالث في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني على سيارة تابعة للجيش التركي جنوب شرقي البلاد.

    وفي مايو الماضي، اجتاح الجيش التركي الحدود العراقية ودخل إلى عمق 30 كيلومترا داخل أراضي إقليم كردستان، بحجة مطاردة مقاتلي حزب العمال.

    هذا المحتوى من

    مقاتلات تركية حزب العمال الكردستاني قصف جوي العراق

    الخبر التالى:

    غارات عنيفة من الجيش الليبي على مواقع الميليشيات وسط مدينة غريان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان