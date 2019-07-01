رسميا.. خروج الرئيس التونسي من المستشفى بعد تعافيه

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القاهرة – مصراوي:

أعلنت الرئاسية التونسية، خروج الرئيس من المستشفى بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي أصابته منذ أيام.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيس بوك"، اول صور للرئيس التونسي، مغادرًا المستشفى العسكري، رفقة طبيبه الخاص معز بالخوجة وأمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية وبقية الفريق الطبي.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الخميس أن الرئيس تعرض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، حيث زاره رئيس الوزراء يوسف الشاهد لمناقشة "الوضع العام في البلاد" و "حالته الصحية".

فيما أكد نجل الرئيس التونسي السبت أن والده "لم يعد بخطر" وقد يغادر المستشفى الاثنين أو الثلاثاء.