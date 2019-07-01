  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019​

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    رسميا.. خروج الرئيس التونسي من المستشفى بعد تعافيه

    09:18 م الإثنين 01 يوليه 2019
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت الرئاسية التونسية، خروج الرئيس من المستشفى بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي أصابته منذ أيام.

    ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيس بوك"، اول صور للرئيس التونسي، مغادرًا المستشفى العسكري، رفقة طبيبه الخاص معز بالخوجة وأمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية وبقية الفريق الطبي.

    وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الخميس أن الرئيس تعرض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، حيث زاره رئيس الوزراء يوسف الشاهد لمناقشة "الوضع العام في البلاد" و "حالته الصحية".

    فيما أكد نجل الرئيس التونسي السبت أن والده "لم يعد بخطر" وقد يغادر المستشفى الاثنين أو الثلاثاء.

    الرئيس التونسي وعكة صحية تونس يوسف الشاهد قايد السبسي

    الخبر التالى:

    ألمانيا تطالب إيران بالتراجع عن زيادة مخزونها من اليورانيوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان