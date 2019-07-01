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    رئيس الوزراء العراقي يأمر بإغلاق مقرات الحشد الشعبي

    07:50 م الإثنين 01 يوليه 2019
    رئيس الوزراء العراقي يأمر بإغلاق مقرات الحشد الشعبي

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

    القاهرة - مصراوي:

    أصدر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، أمراً بإغلاق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها، طالباً من الفصائل المسلحة الاندماج في القوات النظامية.

    وجاء في الأمر الديواني الذي يتضمن 10 نقاط "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج..إلخ)".

    وبموجب المرسوم، فقد منع رئيس الوزراء العراقي الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح، وكذلك أمر الأجنحة العسكرية للفصائل بقطع أي علاقة بالأجنحة السياسية.

    ويلزم المرسوم جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول 31 يوليو الجاري.
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    عادل عبد المهدي العراق تنظيم داعش

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