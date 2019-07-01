أهم التصريحات في 24 ساعة: لم نقتل المتظاهرين في "مليونية 30 يونيو"
القاهرة – مصراوي:
خلال لقاء تاريخي مع زعيم كوريا الشمالية أكد الرئيس الأمريكية دونالد ترامب أنه اتفق على إعادة المحادثات بشأن البرنامج النووي، وفي السودان قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السوداني محمد حمدان دقلو إن القوات المسلحة لم تقتل المتظاهرين، وصرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أنه لا علم لديه باعتقال أي أتراك في ليبيا.
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