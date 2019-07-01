  • عاجل: مصر تفوز على أوغندا بثنائية نظيفة وتتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    أهم التصريحات في 24 ساعة: لم نقتل المتظاهرين في "مليونية 30 يونيو"

    12:30 ص الإثنين 01 يوليه 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: لم نقتل المتظاهرين في "مليونية 30 يونيو"

    نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السوداني

    القاهرة – مصراوي:

    خلال لقاء تاريخي مع زعيم كوريا الشمالية أكد الرئيس الأمريكية دونالد ترامب أنه اتفق على إعادة المحادثات بشأن البرنامج النووي، وفي السودان قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السوداني محمد حمدان دقلو إن القوات المسلحة لم تقتل المتظاهرين، وصرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أنه لا علم لديه باعتقال أي أتراك في ليبيا.

    دونالد ترامب مليونية 30 يونيو زعيم كوريا الشمالية محمد حمدان دقلو الجيش الوطني الليبي

    الخبر التالى:

    رئيس النواب الليبي يعلن حالة التعبئة والنفير العام ردًا على تهديدات تركيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان