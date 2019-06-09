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77 % نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان

06:59 م الأحد 09 يونيو 2019
77 % نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان

لانتخابات الرئاسية بكازاخستان

نور سلطان (أ ش أ)

أغلقت مراكز الاقتراع في كازاخستان باب التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة، اليوم الأحد، التي شهدتها 17 محافظة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الكازاخية - في بيان - أن 77 % من إجمالي عدد الناخبين البالغ 11 مليونا، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لاختيار رئيسا جديدا للبلاد خلفا للرئيس الأول نور سلطان نزارباييف الذي استقال بشكل مفاجئ في 19 مارس الماضي، فيما أدلي نحو 8 آلاف مواطن كازاخستاني في الخارج بأصواتهم في 64 مركزا للاقتراع.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الانتخابات فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات في غضون 24 ساعة.

جدير بالذكر أن لجنة الانتخابات المركزية تبنت عدة تدابير لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية؛ بما في ذلك اعتماد نشر 125 مراقبا دوليا من بينهم 22 مراقبا لفترة طويلة من بعثة مراقبة الانتخابات لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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