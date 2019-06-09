وزير خارجية قطر يتحدث عن "صفقة القرن" والعلاقات مع إيران

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تعليقًا على خطة أمريكا للسلام في الشرق الأوسط، أو ما تعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، إنه لا يمكن لأي دولة في العالم قبول خطة يتم فرضها على الفلسطينيين.

وبحسب وكالة "رويترز"، أضاف أنه لا اتصال في الوقت الحالي بين الفلسطينيين وأمريكا، ويجب مشاركة الفلسطينيين للتوصل إلى حل عادل.

ولم تحسم قطر بعد مشاركتها في "ورشة السلام"، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة والبحرين في بيان مشترك، باعتبارها الشق الأول من "صفقة القرن"، إلا أن وسائل إعلام دولية أكدت مشاركة الدوحة في الورشة التي تعقد نهاية الشهر الجاري، لجلب استثمارات لفلسطين.

وحول علاقتها بإيران، أكد وزير الخارجية القطري أن الدوحة تُجري محادثات في الوقت الحالي مع إيران وأمريكا بشأن إنهاء التصعيد.

وتابع أن الاقتصاد الإيراني يعاني من ضغوط هائلة "لكن طهران تعايشت مع العقوبات لـ 40 عامًا".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، إثر فرض الأخير عقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات، ما جعل طهران تهدد بإغلاق مضيق هرمز.