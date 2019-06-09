الأمم المتحدة تطالب ألمانيا بقصر ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان على حالات استثنائية

برلين (د ب أ)

أعربت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن رفضها لاتساع نطاق ترحيل لاجئين من ألمانيا إلى أفغانستان وذلك نظرا للوضع الخطر هناك.

وقال دومينيك بارتش، ممثل المفوضية في ألمانيا، اليوم الأحد إن " الوضع الأمني في أفغانستان لا يسمح بعمليات الإعادة إلى أفغانستان إلا في الحالات الاستثنائية، كما أن الموقف تفاقم هناك خلال الأشهر الأخيرة".

يذكر أن حركة طالبان صارت تسيطر مرة أخرى على أجزاء واسعة من أفغانستان في الوقت الراهن وتمثل ضغطا على الشرطة والقوات الحكومية.

وتدعم دول مختلفة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) حكومة كابول بمدربين للقوات الأفغانية كما تسهم الولايات المتحدة بقوات مقاتلة.

وتشهد أفغانستان من وقت لآخر وقوع هجمات ينفذها إسلاميون من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى جانب حركة طالبان.

وتجري الحركة في الوقت الراهن مفاوضات مع الولايات المتحدة حول تسوية الصراع.

وقال بارتش إن "طالبان عادت لتكسب أرضا على نحو مأساوي" وأضاف أن أفغانستان ليست في وضع يمكنها من الدفاع عن نفسها في مواجهة " العصابات المغيرة"، وأضاف أنه حتى العاصمة كابول التي كان يُنْظَر إليها في السابق على أنها ملاذ للاجئين، صارت في غاية الخطورة في الوقت الراهن.

وصرح بارتش بأن كابول " مثقلة بأعباء فوق طاقتها تماما كما أنها صارت أكثر خطورة بشكل واضح مقارنة بما كانت عليه في السابق، ولم تعد بديلا للجوء".

وقال بارتش إن المفوضية تنصح السلطات في ألمانيا لهذا السبب بدراسة كل طلب لجوء مقدم من أفغاني بدقة " ليس لأن كل إقليم في أفغانستان مختلف عن الآخر وحسب بل أيضا لأن الأخطار التي تحدق بكل شخص مختلفة عن الآخر حسب عمره ونوعه ومسقط رأسه".

واختتم بارتش تصريحاته بالقول إن بعض قرارات اللجوء قد مر عليها عدة سنوات وقد تغير الوضع في تلك الأثناء.