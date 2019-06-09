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مقتل 60 من مليشيا الحوثي في اشتباكات مع الجيش اليمني شمالي غرب الضالع

05:31 م الأحد 09 يونيو 2019
مقتل 60 من مليشيا الحوثي في اشتباكات مع الجيش اليمني شمالي غرب الضالع

الجيش اليمني

عدن (أ ش أ)

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، مناطق جديدة شمالي غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها مليشيا الحوثي 60 قتيلا في صفوفها بينهم قيادات.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبر نت"، أن قوات الجيش تمكنت مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تحرير قرية "حبيل"، ووادي"الزبيريات"، وقرية "باجة" واستكمال تطهير قرية شخب، بمنطقة حجر شمالي غربي المحافظة.

كما تواصل قوات الجيش تقدمها، في الأثناء، باتجاه منقطتي سليم، والفاخر، غرب مديرية قعطبة، شمالي المحافظة، مما أسفر عن مصرع 60 من عناصر المليشيا، بينهم قيادات بارزة، وتدمير عربتين تابعة، وسلاح عيار 23، فيما فر العشرات من عناصرها باتجاه محافظة إب.

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الجيش اليمني مليشيا الحوثي اليمن

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