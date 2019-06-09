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    إسرائيل: "جهات مجهولة" أشعلت حريقا بسفينة تجارية قرب ميناء حيفا

    11:59 ص الأحد 09 يونيو 2019
    إسرائيل: "جهات مجهولة" أشعلت حريقا بسفينة تجارية قرب ميناء حيفا

    أفيخاي أدرعي

    تل أبيب - (د ب أ):

    أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بأن "جهات مجهولة" قامت بإشعال حريق على متن سفينة تجارية ترسو بالقرب من ميناء حيفا.

    وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "سفينة تجارية أجنبية ترسو بالقرب من الشاطئ في شمال إسرائيل أبلغت خلال ساعات الليل عن إشعال حريق على متن السفينة من قبل جهات مجهولة".

    وأضاف أن الحادث أصبح تحت السيطرة وأن قوات البحرية تتابع الحادث بالتعاون مع شرطة إسرائيل وبالتنسيق مع السفينة.

    ولم تتوافر على الفور المزيد من التفاصيل.

    الجيش الإسرائيلي ميناء حيفا تويتر إسرائيل إشعال حريق

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