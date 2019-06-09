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    سلاح الجو الهندي يرصد 8 آلاف دولار مكافأة للبحث عن الطائرة المفقودة

    01:21 ص الأحد 09 يونيو 2019
    سلاح الجو الهندي يرصد 8 آلاف دولار مكافأة للبحث عن الطائرة المفقودة

    طائرة _أرشيفية

    نيودلهي- أ ش أ:

    رصدت الهند مكافأة مالية لدعم جهود البحث عن طائرة نقل عسكري فقد أثرها منذ نحو أسبوع ويخشى أن تكون قد تحطمت في ولاية نائية في شمال شرق البلاد.

    وأعلن سلاح الجو الهندي وحكومة ولاية أروناشال براديش - طبقا لقناة (روسيا اليوم) الليلة - مكافأة مالية قدرها 550 ألف روبيه هندي ما يعادل ثمانية آلاف دولار لتحفيز وجهاء القرى على تنظيم عمليات بحث عن الطائرة المفقودة التي اختفت الإثنين الماضي عن شاشات الرادار وعلى متنها 13 شخصا.

    وفُقد أثر الطائرة وهي طراز أنتونوف (إيه إن-32) سوفياتية الصنع قرب حدود الصين، ولم تنجح عمليات البحث جوا أو بواسطة الأقمار الاصطناعية في رصد أي إشارة صادرة عنها.

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    طائرة مفقودة سلاح الجو الهندي طائرة نقل عسكري مكافأة مالية

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