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    استطلاع: ميرتس الأوفر حظا بين ساسة حزب ميركل لخلافتها في المستشارية

    09:57 ص السبت 08 يونيو 2019
    استطلاع: ميرتس الأوفر حظا بين ساسة حزب ميركل لخلافتها في المستشارية

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

    برلين - (د ب أ):

    كشف استطلاع للرأي أن فريدريش ميرتس هو السياسي الأوفر حظا بين المرشحين المحتملين للحزب المسيحي الديمقراطي لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مهام منصبها.

    وتفوق ميرتس على رئيسة الحزب أنيجريت كرامب- كارنباور في الاستطلاع الذي نشرت مجلة "فوكوس" الألمانية نتائجه اليوم السبت، حيث ذكر 31% من الألمان أنهم يؤيدون أن يصبح ميرتس مستشارا لألمانيا، بينما حصلت كرامب- كارنباور على نسبة 16% فقط.

    وحصل نائب رئيسة الحزب ورئيس حكومة شمال الراين- ويستفاليا، أرمين لاشيت، على نسبة 11%.

    وكشف الاستطلاع أن أكثر من 40% من الألمان لا يؤيدون أي من الأسماء الثلاثة لتولي منصب المستشارية خلفا لميركل.

    وتفوق ميرتس بفارق كبير على المرشحين المحتملين الآخرين بين ناخبي الحزب الديمقراطي الحر وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بينما كان الفارق أقل بين أنصار التحالف المسيحي، حيث حصل على نسبة تأييد بلغت 32%، مقابل 28% لكرامب- كارنباور و9% للاشيت.

    أجرى الاستطلاع معهد "كانتار إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي. وشمل الاستطلاع 1008 ألمان خلال الفترة من 4 حتى 5 يونيو الجاري.

    أنجيلا ميركل الحزب المسيحي الديمقراطي برلين حزب البديل من أجل ألمانيا

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