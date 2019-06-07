واشنطن ترفض رفع "علم المثليين" على سفاراتها حول العالم

كتب – محمد عطايا:

رفضت الإدارة الأمريكية، طلبات سفارتها حول العالم برفع علم "قوس قزح" الذي يجسد شعار المثليين، خلال شهر يونيو، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة أن بي سي نيوز، نقلًا عن ثلاثة دبلوماسيون أمريكيين.

وقال الدبلوماسيون إن سفارات الولايات المتحدة في دولة الاحتلال الإسرائيلي وألمانيا والبرازيل ولاتفيا، من بين تلك التي تقدم بطلب لوزارة الخارجية لرفع علم "قوس قزح"، على مبنى السفارة بجانب العلم الأمريكي، إلا أن الأمر قوبل بالرفض القاطع من إدارة ترامب.

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن إدارة ترامب تسمح بتعليق علم المثلية داخل أبنية السفارات ورسمه على الجدران الخارجية، لكنها في الوقت ذاته ترفض تعليقه على سارية العلم الأمريكي.

وأعلنت إدارة ترامب منذ أيام، عن حملة لإلغاء تجريم المثلية الجنسية في الخارج، فضلًا عن احتفالها بما يسمى "شهر فخر االمثليين، وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً".

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن رفض طلب السفارة الأمريكية في برلين، يثير القلق بشكل خاص، لأن السفير الأمريكي هناك، ريتشارد جرينيل، يقود حملة الإدارة لإنهاء تجريم المثلية الجنسية في حوالي 70 دولة لا تزال تحظرها.

وذكرت "سي إن بي سي نيوز"، أن السفير الأمريكي في ألمانيا، وهو أكبر شخص مثلي الجنس علنا في إدارة ترامب، حصل على الدعم لحملة تجريم المثلية، من كلا من رئيس الولايات المتحدة ونائبه مايك بينس.