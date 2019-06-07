عقوبات وتقليص التجارة.. إجراءات واشنطن ضد أنقرة حال شرائها "إس 400"

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شانهان، لنظيره التركي، خلوصي آكار، إن أنقرة لن تحصل على طائرة F-35 في حال شراء منظومة الدفاع الروسية "إس 400".

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد شانهان، أنه سيتم تعليق مشاركة تركيا في برنامج F-35 بحلول 31 يوليو، لافتًا إلى أن الطلبة الاتراك المشاركين في التدريب على الأنظمة لن يستطيعوا إكمال دروات التدريب.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، أن هناك تصميم متوافق عليه من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس لفرض عقوبات على تركيا، بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا في حال حصول تركيا على صفقة "إس 400".

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد بتعزيز التجارة الثنائية مع تركيا من 20 مليار دولار إلى 75 مليار دولار، إلا أن ذلك سيكون تحديًا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء واشنطن.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن روسيا ستبدأ في تسليم أنظمة صواريخ إس-400 لتركيا خلال شهرين.

وقال سيرجي تشيميزوف رئيس مجموعة روستيك الروسية الحكومية، إن روسيا أنهت إطلاع الخبراء الأتراك على إرشادات استعمال أنظمة إس-400.

وتصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة بسبب قرار أنقرة شراء أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400 غير المتوافقة مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.