روسيا تكشف موعد تزويد تركيا بمنظومة صواريخ "إس 400"

القاهرة – مصراوي:

أفادت وكالة انترفاكس الروسية، بأن موسكو ستبدأ تزويد أنقرة بمنظومة صواريخ "إس 400" الدفاعية، خلال شهرين فقط، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن مسؤول رفيع المستوى في البنتاجون، أمس الخميس، أن شراء أنقرة لأنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي يشكل تهديدًا غير مقبول على الولايات المتحدة.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون أوروبا والناتو أندرو وينترنيتز خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية والأمن نظمته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أمس الخميس إن "شراء تركيا "إس 400" يشكل تهديدًا غير مقبول على الولايات المتحدة".

وأضاف أنه "لا توجد أي إجراءات من شأنها إزالة قلقنا بهذا الشأن".