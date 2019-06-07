واشنطن تفرض عقوبات على أكبر مجموعة للبتروكيماويات في إيران

واشنطن (د ب أ)

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران، وشبكة واسعة من الوحدات التابعة لها ووكلاء المبيعات.

ويأتي أحدث عقوبات أمريكية في إطار حملة الضغوط القصوى التي تشنها واشنطن على النظام الإيراني مستهدفة بذلك قطاع البتروكيماويات في البلاد.