  • عاجل:مقتل 8 عناصر إرهابية متورطة في الهجوم على كمين العريش

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    رئيس الكاف هجوم العريش عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان أمم أفريقيا 2019 الطقس امتحان أولى ثانوي

    واشنطن تفرض عقوبات على أكبر مجموعة للبتروكيماويات في إيران

    05:18 م الجمعة 07 يونيو 2019
    واشنطن تفرض عقوبات على أكبر مجموعة للبتروكيماويات في إيران

    النفط الايراني

    واشنطن (د ب أ)

    فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة، عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران، وشبكة واسعة من الوحدات التابعة لها ووكلاء المبيعات.

    ويأتي أحدث عقوبات أمريكية في إطار حملة الضغوط القصوى التي تشنها واشنطن على النظام الإيراني مستهدفة بذلك قطاع البتروكيماويات في البلاد.

    النفط الايراني واشنطن مجموعة للبتروكيماويات إيران عقوبات أمريكية

    الخبر التالى:

    رئيس الصين يدعو إلى بناء اقتصاد عالمي مفتوح
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان