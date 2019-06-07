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    رئيس الوزراء الأثيوبي يصل إلى السودان ليجري محادثات مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

    10:57 ص الجمعة 07 يونيو 2019
    رئيس الوزراء الأثيوبي يصل إلى السودان ليجري محادثات مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

    رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

    الخرطوم- (د ب ا):

    وصل الى العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الجمعة، آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي في زيارة تستغرق يوما واحدا.

    وذكرت وكالة انباء السودان (سونا)ان آبي احمد سوف يجرى خلال الزيارة مباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي و يلتقي مع قوى إعلان الحرية و التغيير.

    كان مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان الموريتاني محمد الحسن لبات، قد أكد في تصريحات لصحيفة"الشرق الأوسط" أن آبي احمد ،الذي يقود مبادرة للاتحاد الأفريقي لحل الازمة في السودان ،سوف يزور الخرطوم.وتتولي اثيوبيا الرئاسة الدوريةللهيئة الحكومية لتنمية دول شرق افريقيا(ايجاد) وهي منظمة إقليمية تابعة للاتحاد الأفريقي، وتتولى شؤون السلام في المنطقة.

    وأبلغ متحدثون باسم الحرية والتغيير "الشرق الأوسط"، بأنهم تلقوا دعوات من السفارة الإثيوبية في الخرطوم، للقاء آبي أحمد.

    كانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد اوقفت المحادثات مع المجلس العسكري الذي تولى قيادة السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في شهر ابريل الماضي ، في اعقاب فض اعتصام امام قيادة الجيش .

    وبحسب لجنة اطباء السودان المركزية اسفر فض الإعتصام عن مقتل 108اشخاص ، ولكن وزارة الصحة السودانية تقول ان عدد القتلى 61شخصا.

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