مقتل 6 من داعش في غارات أمريكية بالصومال

مقديشو - (د ب أ)

ذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) اليوم الأربعاء إن غارة أمريكية استهدفت شبكة تنظيم داعش في الصومال أسفرت عن مقتل ستة مسلحين.

وأضافت أفريكوم ،ومقرها شتوتجارت في المانيا ،في بيان أن الغارة التي جرى تنفيذها أمس الثلاثاء هي السابعة خلال شهر ضد داعش وجماعة شباب المجاهدين الصومالية في "جبال جوليس."

وأوضح البيان أن جبال جوليس: "منطقة معروفة بمعسكرات الإرهابيين والقتال الجاري بين تنظيم الدولة وجماعة الشباب. الغارات الدقيقة مثل هذه تدعم جهود قوات الأمن الصومالية لحماية الصوماليين من الإرهاب ولدعم الأمن في المنطقة على المدى البعيد.."

وتشارك القوات الأمريكية مع قوات من الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالية في عمليات ضد الإرهاب في الصومال التي تعاني من الاضطرابات منذ سنوات طويلة.

وتمكن تنظيم داعش من تعزيز وجوده في منطقة القرن الافريقي، الذي كان يمثل معقلا لجماعة الشباب.