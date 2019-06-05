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    سفير الاتحاد الأوروبي يعزي أسر شهداء الهجوم الإرهابي بالعريش

    08:30 م الأربعاء 05 يونيو 2019
    سفير الاتحاد الأوروبي يعزي أسر شهداء الهجوم الإرهابي بالعريش

    السفير إيفان سوركوش

    القاهرة - (أ ش أ)

    أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش، عن تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية صباح اليوم الأربعاء بالعريش ما أسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن.

    وكتب سوركوش -في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر)- "تعازينا العميقة لأسر المصريين الذين قتلوا اليوم على أيدي الإرهابيين".

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