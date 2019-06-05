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    صور- المرشد الأعلى الإيراني يمسك بسلاح أثناء إلقائه خطبة صلاة العيد

    04:53 م الأربعاء 05 يونيو 2019
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    القاهرة- (مصراوي):

    ظهر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي أثناء إلقائه خطبة صلاة عيد الفطر، اليوم الأربعاء ممسكا بقطعة سلاح، فيما أكدت وكالة "فارس" أن المرشد كان يحمل بندقية قنص روسية "دراغانوف".

    كذلك أثناء خطابه أمس في الذكرى الثلاثين لوفاة آية الله الخميني تم نشر منظومات دفاعية صاروخية، حيث أعلنت قيادة الحرس الثوري الإيراني، أنه تم نشر أنظمة الدفاع الصاروخي HAWK حول طهران، أثناء كلمة المرشد.

    المرشد الأعلى الإيراني إيران خطبة صلاة العيد علي خامنئي عيد الفطر

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