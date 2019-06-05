ليبيا: إنقاذ 45 مهاجرًا غير شرعي شمال غربي طرابلس

بنغازي- (د ب أ):

أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 45 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تعطل بهم في البحر المتوسط قرب حقل البوري على بعد 65 ميل شمال غرب العاصمة طرابلس.

وقال قاسم في تصريح إلى "بوابة الوسط" إن زورق الدورية استطاع الوصول إلى موقع القارب الذي كان معطوبا و تتسرب إليه المياه وعلى متنه 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة.

وأضاف قاسم، أن المهاجرين بينهم (44 رجلا) وامرأة واحدة، جرى إعادتهم في الخامسة والنصف من مساء اليوم إلى قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم لمركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لهم.

كانت دورية تابعة لقطاع طرابلس بحرس السواحل الليبي (الزورق فزان) قد تمكنت امس الإثنين من إنقاذ 92 مهاجرا غير نظامي بينهم 11 امرأة و 4 أطفال، كانوا جميعا على متن قارب مطاطي على بعد 55 ميلا شمال القره بوللي، شرقي طرابلس.

يشار إلى أن ليبيا تعد منصة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى اوروبا عبر البحر المتوسط.