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    موسكو ترحب ببيان البرهان بشأن تشكيل حكومة انتقالية والدعوة لانتخابات مبكرة

    08:58 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    موسكو ترحب ببيان البرهان بشأن تشكيل حكومة انتقالية والدعوة لانتخابات مبكرة

    رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد ال

    موسكو (أ ش أ)

    رحبت موسكو ببيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، بشأن تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات بعد 9 أشهر.

    وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تراقب عن كثب الوضع في السودان ، وتدعو جميع القوى السودانية لإظهار مسئوليتها القصوى وحل النزاعات السياسية الداخلية في البلاد بالوسائل السلمية والديمقراطية من خلال حوار وطني واسع.

    وأكد البيان أن موسكو ترحب ببيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي البرهان، حول إنشاء حكومة تكنوقراطية لحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة في السودان بعد 9 أشهر، لافتا إلى أن الضغوط والتدخلات الخارجية والإنذارات غير مقبولة لأنها محفوفة بتفاقم المواجهة في السودان.

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