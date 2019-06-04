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    إنقاذ 92 مهاجرا شرقي العاصمة الليبية

    02:24 ص الثلاثاء 04 يونيو 2019
    إنقاذ 92 مهاجرا شرقي العاصمة الليبية

    مهاجرين غير شرعيين - أرشيفية

    طرابلس (د ب أ)

    تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس بحرس السواحل الليبي (الزورق فزان) يوم الإثنين من إنقاذ 92 مهاجرا غير نظامي بينهم 11 امرأة و4 أطفال، كانوا جميعا على متن قارب مطاطي على بعد 55 ميلا شمال القره بوللي، شرقي طرابلس.

    وبحسب إيجاز صحفي نشره صباح اليوم الثلاثاء مكتب الإعلام بالبحرية الليبية فإن المهاجرين من جنسيات أفريقية إلى جانب شخصين من بنجلاديش.

    وأشار المكتب إلى نقل المهاجرين ليل الاثنين إلى قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء في الضاحية الشرقية لطرابلس.

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