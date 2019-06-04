الجيش اللبناني: منفذ الهجوم الإرهابي المسلح في طرابلس فجر نفسه

بيروت (أ ش أ)

أعلن الجيش اللبناني عن انتهاء العملية العسكرية بحق الإرهابي عبد الرحمن مبسوط، الذي نفذ هجوما مسلحا ضد 3 أهداف أمنية وعسكرية مساء أمس الإثنين في مدينة طرابلس (شمالي لبنان)، مشيرا إلى أن "مبسوط" قام بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أثناء تنفيذ عملية استهدفت ضبطه.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – في بيان – أن وحدة خاصة من جهاز مخابرات الجيش، نفذت مداهمة للمبنى السكني الذي كان يتحصن به الإرهابي عبد الرحمن مبسوط عقب تنفيذه الهجوم المسلح ضد أهداف أمنية وعسكرية بطرابلس، لضبطه وإلقاء القبض عليه.

وأوضح الجيش اللبناني أن الوحدة العسكرية الخاصة اشتبكت مع الإرهابي عبد الرحمن مبسوط، فأقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه دون وقوع أية إصابات في صفوف القوة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة كانت قد فرضت طوقا أمنيا في محيط المنطقة قبل تنفيذ عملية المداهمة.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع إلياس بو صعب – في تصريح – أن الهجوم الإرهابي الذي نفذه "مبسوط" أسفر عن مصرع عسكريين إثنين من القوات المسلحة وعنصر أمني من جهاز قوى الأمن الداخلي.

وكان الإرهابي عبد الرحمن مبسوط، قد نفذ هجوما مسلحا باستخدام بندقية آلية حربية وقنابل مساء الإثنين ضد سيارة دورية شرطية تابعة لجهاز قوى الأمن الداخلي بمدينة طرابلس على نحو أسفر عن مقتل العنصر الأمني الذي كان يستقلها، ثم أعقب ذلك بمهاجمة تمركز شرطي تابع لقوى الأمن الداخلي، وتمركز عسكري تابع للقوات المسلحة، ثم لاذ بالفرار صوب بناية سكنية وقام بالتحصن داخلها.

وقامت قوة مشتركة من القوات المسلحة وشعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي، بتطويق المبنى الذي اختبأ فيه الإرهابي "مبسوط" ومحاصرته، قبل أن يتم تنفيذ مداهمة بمعرفة قوات عسكرية خاصة، أسفرت عن قيام الإرهابي بتفجير نفسه.

وأكدت مصادر أمنية وعسكرية أن عبد الرحمن مبسوط، سبق له الانخراط في صفوف مجموعات إرهابية ارتكبت عمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة داخل الأراضي اللبنانية إبان فترة المواجهة مع الإرهاب قبل عدة سنوات.