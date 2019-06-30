السودان: ارتفاع قتلى "مليونية 30 يونيو" إلى 5 أشخاص

القاهرة - مصراوي:

أعلنت لجنة الأطباء المركزية بالسودان الأحد، سقوط 5 قتلى حتى الآن في "مليونية 30 يونيو" التي دعت لها قوى الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقالت اللجنة، وهي منظمة غير حكومية، إن أحد الضحايا شاب عشريني وآخر خمسيني فيما لم يتم تحديد عمري الضحيتين الأخرتين.

ونوهت اللجنة، إلى وجود العديد من الإصابات الخطرة بالرصاص في مستشفيات العاصمة والأقاليم.

وأعلن تجمع المهنين السودانيين، أحد مكوّنات قِوى إعلان الحرية والتغيير المُعارضة، وقوع عدة إصابات واعتقالات خلال الاحتجاجات الواسعة التي انطلقت في أنحاء السودان، الأحد، تحت اسم "مليونية 30 يونيو".

وفي وقت سابق من أمس السبت، حذّر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، من أنه لن يتسامح مع أي "أعمال تخريب" خلال التظاهرات.

وقال دقلو، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم، إن "هناك مخربون وأشخاص لديهم أجندة خفية.. ونحن لا نريد مشاكل".

وكانت لجنة الأطباء المركزية بالسودان، أعلنت صباح الأحد، سقوط أول قتيل في "مليونية 30 يونيو" التي دعت لها قوى الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقالت اللجنة، وهي منظمة غير حكومية، في بيان عبر تويتر، إن الضحية شاب عشريني يُدعى خالد، قُتِل إثر إصابته بطلق ناري في الصدر في مدينة عطبرة، التي انطلقت منها شراراة الاحتجاجات في نهاية ديسمبر الماضي.