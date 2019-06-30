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    المجلس العسكري السوداني: طرف مجهول استهدف المدنيين في "مليونية 30 يونيو"

    08:26 م الأحد 30 يونيو 2019
    المجلس العسكري السوداني: طرف مجهول استهدف المدنيين في "مليونية 30 يونيو"

    مليونية 30 يونيو

    القاهرة – مصراوي:

    قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأحد، إن قناصة مجهولين أطلقوا النار على مدنيين وعناصر من قوات الدعم السريع خلال مظاهرات في العاصمة الخرطوم.

    وشهدت العاصمة السودانية مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

    وذكر الفريق أول محمد حمدان دقلو، في كلمة على التلفزيون الرسمي، أن قناصة مجهولين أطلقوا النار على خمسة مدنيين على الأقل وثلاثة من قوات الدعم السريع خلال المسيرات بالخرطوم.

    لم يوضح دقلو ما إذا كان أي شخص قد توفي، ولم يقدم معلومات بشأن المسلحين أو انتماءاتهم.

    وقال قائد قوات الدعم السريع: "الآن في قناصين بيضربوا الناس. ضربوا ثلاثة من قوات الدعم السريع وخمسة أو ستة من المواطنين. الآن إحنا (نحن) الآن انزعجنا وعايزين (نريد) نلحق الموقف".

    مليونية 30 يونيو المجلس العسكري السوداني قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو

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