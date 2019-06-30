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    المسماري: ليس لدينا علم باعتقال أي أتراك في ليبيا

    07:40 م الأحد 30 يونيو 2019
    المسماري: ليس لدينا علم باعتقال أي أتراك في ليبيا

    اللواء أحمد المسماري

    القاهرة - مصراوي:

    أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن تركيا تدعم جماعات إرهابية في ليبيا، وأنها تتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي.

    وقال المسماري، في تصريحات صحفية نقلتها "سكاي نيوز" عربية، إن الجيش الليبي ليس له علم باعتقال أي أتراك بعد، وأنه في حال اعتقال أي مواطن يحمل الجنسية التركية سيتم إصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف.

    وطالب المسماري دول الجوار وجامعة الدول العربية، اتخاذ موقف من التهديدات التركية.

    وقال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تتوقع إطلاق سراح مواطنيها في ليبيا، وإلا سيصبح الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هدفًا مشروعًا للقوات التركية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

    وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش الليبي يحتجز 6 مواطنين أتراك، بعد إعلان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي مطاردة من يحمل الجنسية التركية، لتدخل أنقرة لصالح حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس.

    وكانت مديرية أمن أجدابيا شرقي ليبيا، أعلنت اليوم الأحد، القبض على شخصين يحملان الجنسية التركية.

    أحمد المسماري الجيش الليبي ليبيا الإرهاب جامعة الدول العربية تركيا

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