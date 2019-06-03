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    مفوضية الاتحاد الإفريقي تدعو إلى إجراء تحقيق فوري في قتل المتظاهرين بالسودان

    07:45 م الإثنين 03 يونيو 2019
    مفوضية الاتحاد الإفريقي تدعو إلى إجراء تحقيق فوري في قتل المتظاهرين بالسودان

    الاحتجاجات في السودان

    الخرطوم - (د ب أ)

    دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم الاثنين إلى إجراء "تحقيق فوري وشفاف" بشأن قتل قوات الأمن لما لا يقل عن 13 متظاهرا سلميا بالسودان فضلا عن إصابة مئات آخرين.

    وقال رئيس المفوضية موسى فقيه في بيان إنه يجب محاسبة المسؤولين عن العنف.

    ودعا مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري الانتقالي في السودان والذي يتولى السلطة منذ انقلاب عسكري في أبريل، إلى التفاوض على "اتفاق شامل" مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومية مدنية.

    وكانت "قوى إعلان الحرية والتغيير" السودانية قد أعلنت رسميا وقف التفاوض مع المجلس العسكري والدعوة لعصيان مدني، وذلك بعد سقوط 13 قتيلا في عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات السودانية بالخرطوم بالقوة.

    وأعلنت القوى، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، في بيان، "وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس الانقلابي ووقف التفاوض"، كما اعتبرت أنه "لم يعد أهلاً للتفاوض مع الشعب السوداني، وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسؤولية الجنائية عن الدماء التي أُريقت".

    وأكدت أن قوات متنوعة من الدعم السريع والجيش والشرطة وغيرها شاركت في فض الاعتصام.

    الاحتجاجات في السودان مفوضية الاتحاد الإفريقي المتظاهرين بالسودان موسى فقيه

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