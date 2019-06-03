صالح وعبد المهدي يبحثان تجنيب العراق الصراعات والازمات في المنطقة

بغداد - (د ب أ):

بحث الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي اليوم الاثنين الموقف من تجنيب البلاد آثار الصراعات والازمات وبما يحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان صحفي اليوم، إن الرئيس العراقي ورئيس الحكومة عقدا اجتماعا كرس لمناقشة تطورات المنطقة والأوضاع الداخلية.

وذكرت أنه "جرى مناقشة الاوضاع الدولية والاقليمية، ودور العراق المستند الى النأي عن سياسة المحاور، والاستمرار في الالتزام بسياسته الواضحة ومصالحه الوطنية العليا، وقراره الوطني المستقل، وتجنيب البلاد آثار الصراعات والازمات وبما يحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين".

وأضافت أن صالح وعبد المهدي "تطرقا إلى نتائج مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي الـ 14 اللذين عقدا في مكة المكرمة مؤخراً".

كما جرى خلال اللقاء "بحث الاوضاع والتطورات في كركوك وديالى، وضرورة بذل الجهود لحل المشاكل التي تواجهها المحافظتين، ولمواجهة الارهاب وتعزيز الامن والسلم المجتمعي".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد عقد امس سلسلة اجتماعات منفصلة مع القائم باعمال السفارة الامريكية وسفراء كل من بريطانيا والمانيا وفرنسا وغيران لمناقشة موقف العراق من تداعيات الازمة بين الولايات المتحدة الامريكية وايران.