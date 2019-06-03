  • عاجل:بيان جديد لدار الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة لإعلان موعد عيد الفطر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    بدء محاكمة آخر جهاديين فرنسيين اثنين في بغداد

    12:33 م الإثنين 03 يونيو 2019
    بدء محاكمة آخر جهاديين فرنسيين اثنين في بغداد

    جهاديين فرنسيين حكم عليهم القضاء العراقي بالإعدام

    بغداد- (أ ف ب):

    استأنفت المحكمة الجنائية المركزية العراقية صباح الاثنين جلسات محاكمة فرنسيين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، هما الأخيرين من أصل 12 جهاديا تسلمتهم السلطات العراقية من قوات سوريا الديموقراطية.

    وبدأت محاكمة مراد دهلوم (41 عاما) المولود في الجزائر واعتقل منذ نحو عام في دير الزور (شرق سوريا)، بحسب مركز تحليل الارهاب. وهو عاشر جهادي فرنسي تحاكمه السلطات العراقية في غضون ثمانية ايام.

    وأكد هذا الفرنسي أمام المحكمة، وفقا لما نقلته صحفية فرانس برس، "لم ابايع (تنظيم الدولة الإسلامية) ولم أمارس أي تدريبات منذ ان خضعت الى عمليتين جراحيتين في ظهري".

    ويقول معهد الأبحاث الأوروبي "مركز تحليل الإرهاب" إن دهلوم "جهادي مخضرم، شغل منصب قاض" في محاكم التنظيم المتطرف التي حكمت بإنزال عقوبات جسدية وبتصفيات.

    وسيحاكم جهادي فرنسي آخر في المجموعة هو بلال الكباوي (32 عاما) من بلدة سير احدى ضواحي باريس.

    وبدأت محاكمة جميع هؤلاء، منذ 26 من مايو، لعدم إمكانية محاكمتهم من قبل هذه القوات وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباريس التي تكرر دائما رفضها عودتهم الى فرنسا حيث يحتدم الجدل حول هذا الموضوع.

    هذا المحتوى من

    بغداد داعش محاكمة العراق اعدام

    الخبر التالى:

    اجتماعات أزمة لتحالف ميركل بعد ضربة جديدة قاسية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان