المجلس العسكري السوداني يحمل قوى الحرية تبعات مسيرة الأحد

الخرطوم- (د ب أ):

حمل المجلس العسكري الانتقالي السوداني قوي الحرية والتغيير أي تبعات تتعلق بامن الوطن والمواطن أو أي ضرر يلحق بهم من جراء مسيرتهم المعلن عنها غدا الاحد، جاء ذلك في بيان اصدره المجلس العسكري نشرته اليوم السبت وكالة الأنباء السودانية (سونا ) .

وأشار البيان إلى "انحياز القوات المسلحة لخيار الشعب وحرص المجلس العسكري الانتقالي الكامل علي الوصول إلى حل توافقي مع قوي الحرية والتغيير من أجل الخروج ببلادنا من واقعها إلى واقع جديد تشكل فيه الحكومة الانتقالية ويتهيأ فيه السودان إلى مستقبل واعد ترسخ فيه قيم الديمقراطية والعدالة والسلام" .

وأضاف "لقد بذل المجلس العسكري الانتقالي كل مافي وسعه لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء علي اللحمة الوطنية متلاحمة متماسكة".

وتابع "لقد أعلنت قوي الحرية والتغيير عن مسيرة يوم غد الأحد الموافق 30 يونيو في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لايحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك".

وذكر البيان "إننا انطلاقا من مسؤليتنا الوطنية والتاريخية ومع إيماننا بحق التغيير والتظاهر إلا أننا ننبه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا كما أننا نحمل قوي الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه المسيرة أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أومؤسسات الدولة جراء تعطيل المرور واغلاق الطرق ومس المصالح العامة ومعاش الناس" .

كان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم السبت قد صرح بأن هدف المظاهر العسكرية في العاصمة الخرطوم هو تأمين المواطنين وليس مضايقتهم .

يشار إلى أن المحادثات بين المجلس العسكري ،الذي يتولى قيادة السودان من الإطاحة بالرئيس عمر البشير ، وقوى اعلان الحرية والتغيير، لتسليم السلطة للمدنيين متعثرة.