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    سجينة بريطانية إيرانية تنهي إضرابا عن الطعام في طهران

    12:57 م السبت 29 يونيو 2019
    سجينة بريطانية إيرانية تنهي إضرابا عن الطعام في طهران

    نازانين زاغاري-راتكليف مع طفلتها

    طهران- (أ ف ب):

    أنهت امرأة بريطانية-إيرانية مسجونة في طهران منذ العام 2016 بتهم العصيان، إضرابا عن الطعام بدأته منذ 15 يوما، على ما أعلن زوجها السبت.

    وقال ريتشارد راتكليف زوج السجينة نازانين زاغاري-راتكليف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنّ زوجته تناولت عصيدة بالتفاح والموز.

    وتابع راتكليف الذي أضرب عن الطعام 15 يوما أيضا تضامنا مع زوجته "أنا مرتاح لأنني لم أرد أن تفعل (نازانين) ذلك لفترة أطول".

    وقضى ريتشارد معظم هذه الأيام معتصما أمام السفارة الإيرانية في لندن، داعيا من سيخلف رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي أن يجعل قضية زوجته أولوية.

    وبدأت زاغاري-راتكليف البالغة 40 عاما إضرابها تزامنا مع عيد ميلاد ابنتها غابرييلا الخامس.

    وأوقفت زاغاري-راتكليف في طهران في ابريل 2016 اثناء مغادرتها إيران بعد زيارتها أهلها رفقة ابنتها البالغة حينها 22 شهرا.

    وحكم عليها بالسجن خمس سنوات لإدانتها بمحاولة قلب نظام الحكم.

    وتنفي زاغاري-راتكليف التي تعمل لدى مؤسسة تومسون رويترز الخيرية المتفرعة عن وكالة الصحافة الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، هذه الاتهامات.

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    الإضراب عن الطعام نازانين زاغاري-راتكليف السفارة الإيرانية تيريزا ماي

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