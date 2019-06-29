  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    ترامب يدعو زعيم كوريا الشمالية لاجتماع في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

    02:10 ص السبت 29 يونيو 2019
    ترامب يدعو زعيم كوريا الشمالية لاجتماع في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

    الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون و الرئيس الأمير

    أوساكا (اليابان) - (د ب أ):

    وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت دعوة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لعقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

    وسيتوجه الرئيس الأمريكي اليوم السبت إلى كوريا الجنوبية عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين في اليابان. وكانت هناك تكهنات بأن الرئيس ترامب سيزور المنطقة منزوعة السلاح.

    وقد اجتمع الرئيس ترامب مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون مرتين، الأولى في سنغافورة، والثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.
    وقد فشلت القمة الثانية بين الزعيمين مما أثار مخاوف من تعثر المفاوضات بين الجانبين بشأن نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية ورفع العقوبات المفروضة على بيونج يانج، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات مجددا.

    ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "عقب بعض الاجتماعات البالغة الأهمية، بما في ذلك لقائي مع الرئيس الصيني شي، سأغادر اليابان متوجهًا إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). وأنا هناك، إذا رأى رئيس كوريا الشمالية كيم ذلك مناسبا، فسوف عند المنطقة منزوعة السلاح فقط لأصافحه وأحييه".

    دونالد ترامب كيم جونج أون كوريا الشمالية الولايات المتحدة

    الخبر التالى:

    ترامب​: ولي العهد السعودي "صديق لي"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان