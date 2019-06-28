  • عاجل:تونس تعقد موقفها في أمم إفريقيا بتعثر جديد أمام مالي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    إصابة 11 شخصا في انفجار بمسجد شمال أفغانستان

    05:21 م الجمعة 28 يونيو 2019
    إصابة 11 شخصا في انفجار بمسجد شمال أفغانستان

    انفجار - ارشيفية

    كابول (أ ش أ)

    أعلن مسئول أفغاني اليوم الجمعة، أن 11 شخصًا أصيبوا إثر انفجار قنبلة داخل أحد المساجد في إقليم "سمنكان" الواقع شمالي البلاد.

    ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم صديق عزيزي، قوله إن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة حيث كان عشرات الأشخاص مجتمعين داخل المسجد الواقع في مدينة "آيبك" عاصمة الإقليم، وإن إمام المسجد حالته خطيرة وتم نقله إلى إقليم "بلخ" المجاور من أجل تلقي العلاج.

    ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.

    هذا المحتوى من

    انفجار انفجار مسجد أفغانستان كابول قنبلة إقليم سمنكان

    الخبر التالى:

    ترامب وبوتين يدعوان إلى تجنب الخطوات التي من شأنها إثارة سباق للتسلح
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان