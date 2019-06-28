وزيرا خارجية مصر واليابان يبحثان التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

القاهرة- (د ب أ):

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش قمة العشرين في اوساكا باليابان ، مع نظيره الياباني تارو كونو ، التعاون الثنائي والوضاع الاقليمية.

جاء ذلك في بيان اصدره اليوم الجمعة مكتب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)على نسخة منه.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات خاصة مجال التعليم والتجربة الرائدة لإنشاء المدارس اليابانية في مصر، فضلا عن التعاون الثقافي بين البلدين وتطورات بناء المتحف المصري الكبير.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين ناقشا كذلك عددا من القضايا الإقليمية مثل جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والتطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الوزيران،بحسب البيان، ترتيبات عقد اجتماع مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الافريقية (تيكاد) المقبل برئاسة مصر واليابان في مدينة يوكوهاما.